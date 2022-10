BYD - Seal | la cinese che vuole sfidare la Tesla Model 3

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 ottobre 2022) Accanto alla gamma elettrica completa per il mercato europeo, formata dalla Atto 3, dalla Han e dalla Tang la BYD ha presentato al Salone di Parigi la. La quattro porte potrebbe debuttare nelle concessionarie europee nel corso del 2023, ma non sono state per il momento fornite indicazioni precise. Berlina sportiva per completare la gamma. La, che curiosamente in altri mercati sarà chiamata Atto 4, è una berlina elettrica dal design ricercato, che segue la strategia del brandsecondo la quale non esiste un vero e proprio family feeling nella gamma: ogni prodotto ha un suo stile definito che non è necessariamente simile a quello degli altri, pur mantenendo alcuni punti di contatto. Gli interni sono caratterizzati da un approccio minimalista, con uno schermo orizzontale per la strumentazione e uno rotante per ...