Video Sampdoria - Roma 0 - 1 | Mourinho e il bacio in testa a Stankovic

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel posticipo della 10ª giornata di Serie A, lavince per 1 - 0 in casa della, grazie al gol su rigore di Pellegrini al 9'. Prima della ...

Nel posticipo della 10ª giornata di Serie A, la Roma vince per 1 - 0 in casa della, grazie al gol su rigore di Pellegrini al 9'. Prima della ...L'ex presidente della, Massimo Ferrero, ha scelto la partita contro la Roma - la sua squadra del cuore - per il suo ritorno al Ferraris di Genova. ...Nel primo posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A, la Roma ha battuto la Sampdoria allo stadio Ferraris con il punteggio di 1-0. A decidere il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...