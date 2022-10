“Vaccini per curare il cancro possibili entro il 2030” | secondo i ‘coniugi BioNTech’

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 17 ottobre 2022) U?ur ?ahin e Özlem Türeci, marito e moglie e co-fondatori dell’azienda tedesca BioNTech, che ha lavorato con Pfizer per creare il rivoluzionario vaccino Covid a base di mRNA, hanno dichiarato che la tecnologia del vaccino mRNA potrebbe aiutare a distruggere le cellule tumorali del. I “coniugi BioNTech” sono stati intervistati durante la trasmissione Sunday con Laura Kuenssberg della BBC, e la professoressa Türeci ha spiegato come la tecnologia mRNA alla base del vaccino Covid di BioNTech può essere riproposta per innescare il sistema immunitario ad attaccare le cellule tumorali invece dei coronavirus. “Invece di trasportare il codice che identifica i virus, il vaccino contiene istruzioni genetiche per gli antigeni del– proteine che costellano la superficie delle cellule tumorali“, ha detto Türeci. Could Covid vaccine technology crack ...