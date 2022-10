Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 17 10 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Chi me lo doveva dire che sarebbe arrivato il giorno in cui l’unica a regalarmi qualche gioia, nello studio di, sarebbe stata Roberta Di Padua? Fino a un paio d’anni fa non ci avrei scommesso un nichelino bucato. Eppure è successo. Quando oggi, di fronte ad un Armando Incarnato che – col suo solito incredibile pelo sullo stomaco – le puntava il dito contro perché “è tutto così palesemente assurdo! Una lite (quella con Alessandro Vicinanza, ndC) creata sul nulla. Ma Roberta è solita creare problemi…” (cioè, voglio di’… Armando che accusava Roberta di inventarsi pretesti per litigare in, capite la follia?), lei ha replicato “ringrazia Maria che ti dà la parola“, e al suo “sono 5 anni che la ringrazio!” ha sbottato dicendo “ma che hai dimostrato in 5 anni? Stai a fa una specie di opinionista e non ne azzecchi una, ...