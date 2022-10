Una moda inclusiva | Iulia Barton presenta ' Adaptive' | la prima collezione no gender | sostenibile | per tutt

Elle

Può, uno stesso capo di abbigliamento, essere contemporaneamente adatto all'estate e all'inverno, a persone con disabilità e senza, no gender, ...E un tocco di rosso, a renderlo ancora più sofisticato I modelli di tendenza per l'Autunno Inverno 2022 2023 Non ci sono scuse per non possederegiacca in velluto nel proprio guardaroba per l'... La moda degli Anni 80 celebrata Parigi una nuova mostra Tacchi ai piedi, pantaloni larghi e morbidi, giacche a quadri, collezioni per il tempo libero e le occasioni di gala, abitini raffinati che sembra di stare su una passerella della NY Fashion Week. E p ...V ersatile, chic, festiva. La giacca velluto ha mille identità, tutte accomunate da una particolare caratteristica: l’eleganza. Non smette di conquistare celebrity e designer, apparendo anno dopo anno ...