Tajani e Salvini vicepremier | torna in campo l' ipotesi di governo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nelle scorse settimane se n'è parlato molto. Poi le vicende legate alle elezioni dei presidenti delle Camere avevano distolto l'attenzione sul tema. Ora che nel centrodestra sembrato il sereno, il tandemcomesembrato in auge. Mentre si cerca di trovare l'intesa sui ministri azzurri, dopo l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, le caselle in quota Lega del ministero restano in stand-by, ma pressoché definite, almeno nello schema dei 5 dicasteri di spettanza del Carroccio, con l'- chea circolare con forza - del leaderche farebbe il, assieme all'azzurro Antonio. Dopo il passo indietro per la presidenza del Senato, ...

La telefonata prima del faccia a faccia Presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni, due i vicepremier: Matteo, che guiderà anche le Infrastrutture, e Antonioagli Esteri. Agli ...Secondo le prime indiscrezioni Antoniosarà vice premier e ministro degli Esteri. L'altro vicepremier sarà Matteo, che avrà la delega alle Infrastrutture. Gli altri ministri, secondo ...(Adnkronos) – Mentre si cerca di trovare l’intesa sui ministri azzurri, dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, le caselle in quota Lega del ministero restano in stand-by, ma pressoché ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...