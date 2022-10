Tabellone Atp Stoccolma 2022 | Tsitsipas guida il seeding | presenti anche Norrie e Tiafoe

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildel torneo Atp di, che andrà in scena da domenica 16 ottobre fino alla domenica successiva, il 23 ottobre quando andrà in scena l’attesissima finale. Il numero uno delè il greco Stefanos, che dovrà affrontare un lungo percorso per conquistare l’ultimo atto della competizione. Sulla sua stradail vincitore dello scorso anno, lo statunitense Tommy Paul, chiamato all’ardua impresa di difendere il titolo. Tra i principali favoriti alla vittoria finale ci sonoil britannico Camerone l’altro americano Francis, rispettivamente numeri due e tre del. Ecco, dunque, ilprincipale dell’Atp di ...