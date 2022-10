Sampdoria-Roma | Ferrero presente a Marassi Tifosi inferociti cantano | “Uomo di m***a”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nervi tesi ain occasione del match, dove iblucerchiati non hanno preso bene la presenza di Massimo. Non appena è stato notato l’ex presidente del club sugli spalti, i supporters dellahanno espresso il proprio disappunto, per usare un eufemismo. Numerosi steward e uomini delle forze dell’ordine sono dovuti intervenire per mantenere la calma, mentre ihanno intonato il coro: “di“.era stato arrestato quasi un anno fa, lasciando il club navigare in cattive acque e contribuendo direttamente alla difficile situazione finanziaria della Samp. SportFace.

Un dettaglio è emerso prima del fischio di inizio di. Una chicca segnalata dall'attentissimo popolo social. Sul collo di un Josè Mourinho concentratissimo, immortalato in panchina a Marassi da Dazn, spicca una catenina molto ...- Il lupo perde il pelo ma non il vizio, così l'ex giocatore non scende più in campo ma di certo non perde la sua qualità. Come Dejan Stankovic che durante la partita trasi è esibito in un c olpo di tacco al volo che ha strappato gli applausi dei suoi nuovi tifosi. Pallone lungo uscito dal campo, il tecnico con un colpo di tacco ha respinto il pallone ...Traguardo con gol per il capitano giallorosso Da Cesena a Genova: Lorenzo Pellegrini tocca quota 200 presenze in Serie A. Traguardo importante per il capitano giallorosso che lo festeggia trasformando ...