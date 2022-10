Salone di Parigi | Carlos Tavares | “L’Europa preveda dazi doganali per le auto cinesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Per i costruttoriè più facile venderein Europa che viceversa. Per questo, in occasione della giornata riservata agli organi d’informazione del MondialParis, ilfrancese che apre martedì e chiude domenica,, Ceo di Stellantis, ha sollecitato una sorta di “riequilibrio”. Lo riporta Quattroruote in un articolo firmato dal suo direttore, Gian Luca Pellegrini. In una tavola rotonda il manager portoghese ha sollecitato una qualche forma di tutela dei costruttori del Vecchio Continente, immaginando ad esempio più restrittive “regole sulle importazioni per almeno dieci anni”. Questo perché “le condizioni competitive in Europa sono molto più favorevoli ai costruttoririspetto a quelle che ci sono nel paese asiatico per i costruttori occidentali”. Solo ...