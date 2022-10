Nove risultati consecutivi positivi | l’Udinese frena la voglia di gol della Lazio

Leggi su calcionews24

L'Udinese non smette di stupire e anche contro la Lazio resiste alla valanga di gol dei biancocelesti, la squadra di Sottil non è un bluff. I bianconeri non riescono a segnare ma all'Olimpico mette i brividi alla squadra di Sarri che non riesce a trovare guizzi in fase offensiva. L'Udinese coglie il nono risultato utile consecutivo su dieci partita, unica sconfitta quella all'esordio con il Milan. Tante le sfide importanti e le big messe all'angolo con gioco, idee e grinta. Sottil ha plasmato la sua Udinese e in classifica ora la squadra non ha intenzione di fermarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.