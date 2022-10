(Di lunedì 17 ottobre 2022) Josè Mourinho stavolta non fa mancare i complimenti alla sua Roma, che non ha mai sofferto una Samp davvero sterile. "È unameritata e. Abbiamo anima,e ...

La Gazzetta dello Sport

Josè Mourinho stavolta non fa mancare i complimenti alla sua Roma, che non ha mai sofferto una Samp davvero sterile. "È una vittoria meritata e importantissima. Abbiamo anima, cuore, intelligenza e ...Il più pericoloso è sempre il numero 7 che diimpegna Audero . Doriani poco pungenti in ... Stankovic si prende un giallo per un mancato fischio su un colpo di braccio di El Shaarawy emanda ... Mou: "Testa, cuore e intelligenza. E' una vittoria importantissima" Penultima gara del decimo turno di Serie A. A Marassi si sfidano la Samp di Stankovic e la Roma di Mourinho, due protagonisti dell’Inter del Triplete ora avversari. Basta un penalty trasformato da Lor ...ROMA - Tre punti per restare agganciati al treno delle formazioni di testa in attesa di ricevere, domenica sera all’Olimpico, il Napoli capolista. La Roma di José Mourinho vola a Genova dove, questo p ...