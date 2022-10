Marotta è sicuro | “È tornata l’Inter dell’anno scorso” | VIDEO PM

CalcioNapoli1926.it

I trionfi e il matrimonio Classe 1976, diin provincia di Pesaro. Per dieci anni assistente ... Diil legame funziona anche in campo, da marito e moglie arrivano due scudetti in due anni. ...... però, anche Edin Dzeko sta dando grandi soddisfazioni all'Inter e in particolare al trio, ... USATODzeko è stato una grande intuizione del tecnico ex Lazio e della dirigenza per ... Inter, Marotta è sicuro: “Giocheremo per lo scudetto, a fine anno vedrete…”