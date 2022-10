Marigliano | massacra a calci e pugni mamma e zia | arrestato 48enne

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A, un uomo di 48 anni, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito la madre e la zia, di 76 e 67 anni: sono entrambe in prognosi riservata. Verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol ha aggredito la madre e la zia, di 76 e 67 anni, con, per motivi ancora

Sotto effetto di alcol, ha massacrato di botte la madre e la zia, riducendole in condizioni gravi. E' quanto accaduto la notte scorsa a Marigliano, comune in provincia di Napoli, dove i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in un appartamento in via San Giovanni Battista. Autore della folle aggressione un 48enne del luogo, visibilmente ubriaco. Le due donne, di 76 e 67 anni, sono in prognosi riservata.