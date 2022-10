Borsa Italiana

Piazza Affari è tra le migliori, con l'Ftse Mib che ha incamerato un progresso dell'1,86% a ... Variazioni positive per quasi tutti i titoliFtse Mib, con le migliori performance realizzate ...Nel terzo trimestre 2022 l'impatto dell'inflazione, misurata dall'Ipca (l'dei prezzi al ... L'inflazione generale nel terzo trimestre2022 (+8,9%) continua ad essere in buona parte ... L'indice del settore telecomunicazioni si è mosso in territorio positivo (+2,21%), corre Tiscali Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Stime preliminari sull’inflazione confermate dall’Istat per quanto concerne settembre. In base alle proiezioni, l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) – al lordo dei ...