Liga 2022 23 | nuova vittoria Villarreal | 2-0 contro l’Osasuna

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ilsi impone per 2-0 sul, nel match valevole per la nova giornata di/23. I padroni di casa conquistano i tre punti grazie alla doppietta di Danjuma. Il primo vantaggio viene trovato al 42esimo minuto: l’attaccante numero 9 aggancia il pallone in area e di tacco infila il pallone in rete. Il raddoppio arriva poi dal dischetto al 52esimo: penalty battuto in maniera perfetta e con freddezza, sulla destra di Sergio Herrera. I padroni di casa conquistano quindi altre punti e si pongono al settimo posto in classifica con 15 punti, ospiti che invece restano in nona posizione a quota 13. SportFace.