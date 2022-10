La collana di perle ora è un must anche per l' uomo e il nostro collo è prontissimo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Da Queen Elizabeth II a Harry Styles il passo è stato davvero molto breve. A fare da trait d’union il gioiello universale per eccellenza, unadiclassica avvistata sempre più fluida aldei GenZ. Ed è una buonissima notizia. L’onda lunga dei gioielli genderless si propaga ormai da qualche anno complici collaborazioni illuminate e il tam-tam dei social network con la consapevolezza sempre più lucida di voler veicolare - al netto di un’estetica decorativa dandy post moderna -, e per fortuna, un messaggio forte. Perché dunque un girocosì tradizionale come il filo diè tornato alla ribalta tra i giovanissimi per divenire appannaggio globale di emancipazione e libertà d’espressione? Dal cofanetto dei preziosi della nonna agli #ootd, è il contesto in cui ...

