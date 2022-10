Il Signore dei Coltelli apre un nuovo negozio a Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022)– “Donne, è arrivato l’arrotino”. E’ una delle frasi iconiche delle nostre città , dei nostri quartieri. Una frase che richiama lame e, mestieri antichi e tempi ormai andati… In realtà, ancora oggi è un mestiere in voga, soprattutto in questo periodo nel quale cuochi e chef sono presenti in maniera massiccia nella nostra vita, e che un po’ tutti ci dilettiamo a cucinare. E abbiamo imparato che per far bene un piatto, occorrono gli a strumenti giusti, a cominciare dai. E aè nato undi coltelleria proprio per soddisfare questa esigenza. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, per capire cosa possiamo trovare oggi. Mauro, titolare dell’attività “Che tajo”, in via Gennaro Maffettone 91/c (tel, 06.633061 – 3404816196) nasce in una famiglia di coltellai di ...