Giulia Schiff | ' La guerra è orrore | mi ha cambiato In Italia non capite | colpa della propaganda russa'

(Di lunedì 17 ottobre 2022), 23 anni, ex pilota dell'Aeronautica Militare, è tornata indopo essere stata in Ucraina a combattere. E le sue parole, da giovane che ha visto in faccia la, sono ...

, 23 anni, ex pilota dell'Aeronautica Militare, è tornata in Italia dopo essere stata in Ucraina a combattere. E le sue parole, da giovane che ha visto in faccia la guerra, sono ...Per approfondire Esplosioni all'alba nel centro di Kiev, usati droni kamikaze: gli obiettivi colpiti - La pace non si fa con le armi Massimo Giannini, Renzo Piano -, l'italiana ...La 23enne ha partecipato a una manifestazione a Roma. «Se ho ucciso Sono un soldato» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, ...Secondo "Il Messaggero" si tratta di Elia Putzolu, originario della Sardegna. Il giovane, che viveva vicino alla città di Rostov, sarebbe stato ucciso durante un combattimento. È il terzo foreign figh ...