Disperso dopo essere uscito a castagne | 72enne ritrovato in un fossato | ma in buone condizioni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. È stato recuperato nella tarda serata di domenica 16 ottobre l’uomo di 72 anni di Bergamo che risultavadal pomeriggio nella zona della Val d’Astino. L’allarme era stato lanciato dai familiari che non l’avevano visto rincasareche nel pomeriggio erain cerca di: la loro richiesta d’aiuto, attorno alle 19.30, ha attivato le ricerche, condotte dal nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo e da una ventina di tecnici del soccorso alpino. I soccorritori hanno battuto la zona della valle e sui sentieri limitrofi, individuando l’uomocirca un’ora: era riverso in un piccolo, con leggeri traumi contusivi ma sostanzialmente in. Una volta effettuato il ...

