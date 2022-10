Demetrio Albertini | “Scudetto? Vedremo | escludo la Juventus”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “E’ presto” per dire quale squadra di calcio si aggiudicherà il prossimo. “Il campionato lo vince la squadra che riesce a gestire tutto l’anno“, che quest’anno vedrà la pausa per i Mondiali. “Il Napoli è fortissimo, il Milan ci sorprende sempre e cresce, ma non escluderei l’Inter e neanche l’Atalanta“. Così si è espresso, ex calciatore rossonero, a margine del Gran Galà del Calcio, evento in corso alla fiera di Rho-Però organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi Da di. La, invece, “ha qualche problema e deve risolvere dei problemi di continuità dei risultati“. SportFace.