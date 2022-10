Clamoroso Nocerina - Brindisi | scontri in città e inseguimenti con le mazze!

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA - Botte da orbi efuriosi tra i tifosi dellae quelli del, precisamente nellacampana, dove era in programma il match tra le due squadre, valevole per la settima ...

ROMA - Botte da orbi e scontri furiosi tra i tifosi dellae quelli del Brindisi , precisamente nella città campana, dove era in programma il match tra le due squadre, valevole per la settima giornata del girone H di serie D. Le due tifoserie, sono ...... credevamo che il fondo si fosse toccato domenica scorsa contro il Martina, con ilrigore ...00), in una giornata dove a spiccare è il netto ed inequivocabile 3 - 0 con il quale la(...Episodio di violenza tra le vie cittadine, prima dell'arrivo allo stadio. Danneggiate auto e pulmini dei tifosi pugliesi ...Che il Barletta abbia problemi in fase realizzativa è cosa ormai nota. Che al reparto offensivo dei ragazzi di Farina manchi l'equivalente del Vito Morra della scorsa stagione, e che lo stesso centroc ...