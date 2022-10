Certificate | che siano a leva o di investimento meglio stare molto attenti quando li si usa

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Milano, 17 ottobre 2022. Tra i numerosi strumenti quotati in borsa, ihanno avuto in questi anni un forte successo tra i risparmiatori e i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF spesso in questi anni hanno messo in guardia dai facili entusiasmi con cui vengono spesso promessi. Anche perché, come capita spesso, generando buoni guadagni a chi li emette e a chi li vende, vengono promossi attivamente da molti intermediari e banche e reti li hanno spinti in modo crescente. Noti anche come “certificati”, isono derivati cartolarizzati quotati in mercati regolamentati. Cosa significa? Che sono strumenti finanziari derivati, il cui valore cioè “deriva” da quello di un sottostante, che può essere composto da azioni, obbligazioni, indici o altri derivati. Quasi tutti i derivati sono contratti, cioè documenti ...