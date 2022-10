Stupra la figlia di due anni e manda video online a un gruppo pedofilo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Un uomo di 33è stato arrestato a Roma con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti dellache non aveva ancora compiuto due. Le violenze sono sempre avvenute tra le mura di casa e venivano poi filmate dall’uomo con il suo cellulare, che provvedeva poi a inviarle a una comunitàinternazionale di pedofili. Oltre all’accusa di stupro, gli vengono contestate anche la detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico, oltre all’adescamento sessuale di un minorenne, un 15enne, che stava tentando di circuire. Gli investigatori della Polizia Postale erano al lavoro da tempo, ma inizialmente non avevano una precisa pista da seguire. Tutto era partito infatti da alcuni file illeciti presentie un nickname, utilizzato proprio dall’indagato. Determinante è ...

ilmessaggero.it

