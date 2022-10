Shoah | Meloni “Memoria per combattere ogni forma di antisemitismo”

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l’Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Quella mattina, pochi minuti dopo le 5, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa. Più di mille persone furono deportate e di loro solo quindici uomini e una donna fecero ritorno. Nessuno dei bambini. Un orrore che deve essere da monito perchè certe tragedie non accadano più. Unache sappiano essere di tutti gli italiani, unache serve a costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio. Unaper continuare a, insua, l’”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia ...

