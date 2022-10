Rugby | Coppa del Mondo | azzurre battute 22-12 dal Canada ma ancora in corsa per i quarti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Auckland, 16 ott. - (Adnkronos) - Prima sconfitta nelladeldiper ledi Andrea Di Giandomenico,al Waitakere Stadium di Auckland per 22-12 dal, terza forza del ranking mondiale alle spalle di Inghilterra e Nuova Zelanda. Nulla èsfumato in direzionedi finale: tra sette giorni deciderà tutto la gara con il Giappone, sempre nella notte italiana tra sabato e domenica. È bruciante l'inizio della gara per le, che al primo pallone recuperato trovano lo spunto vincente di Ostuni-Minuzzi, letale nel testare il gap difensivo sul lato sinistro bruciando erba e avversarie per l'assolo che vale il 5-0. La reazione canadese è fisica e feroce, ma le avanti italiane difendono con ...