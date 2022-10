Parigi | autopsia | la piccola Lola morta per asfissia

Lola, la 12enne trovata sgozzata in un baule nel centro di, "è morta per asfissia". Lo ha stabilito - secondo quanto riferito da fonti vicine alle indagini - il risultato dell'. I residenti del quartiere dove abitava la piccola restano intanto ...Sono emersi nuovi sviluppi nel caso della dodicenne trovata morta in un baule anella tarda serata di venerdì 14 ottobre: l'ha rivelato la causa del decesso di Lola (questo è il nome della giovane). Cosa è emerso dall'sul corpo di Lola . Gli arresti . La ...Lola, la 12enne trovata sgozzata in un baule nel centro di Parigi, "è morta per asfissia". Lo ha stabilito - secondo quanto riferito da fonti vicine alle indagini - il risultato dell'autopsia. (ANSA) ...L'autopsia ha rivelato la causa del decesso di Lola, la dodicenne trovata morta all'interno di un baule a Parigi, in Francia, venerdì 14 ottobre.