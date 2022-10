Paola Egonu dopo gli insulti razzisti | “Perché in Nazionale devo rappresentare persone del genere?”

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Se la delusione delle azzurre della pallavolo femminile ai Mondiali per la sconfitta in semifinale contro il Brasile è stata in parte rimarginata dal trionfo contro gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto, è anche vero che la giornata di ieri verrà ricordata soprattutto per la rabbia della schiacciatrice, che a fine partita si è lasciata andare ad uno sfogo che testimonia a quanto dolore, rabbia e frustrazione si possa condannare una fuoriclasse, pur sempre 23enne, quando le si rivolgono vergognose considerazioni e commenti discriminatori. Quando si vince,è tra le prime ad essere acclamate: con le sue schiacciate ha spesso e volentieri trascinato le azzurre verso la vittoria, risultando decisiva in parecchie occasioni (vedi i campionati Europei dell’anno scorso, la Nations League di tre mesi fa). Ma quando si ...