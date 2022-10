Operaio cade dal tetto e muore a Roma | Filca Cisl ' strage'

(Di domenica 16 ottobre 2022) "Ancora una volta una caduta dall'alto, ancora una volta a chiederci e domandarci il perchè. Ancora una volta a fare i conti con la morte, ancora una volta in edilizia, dove non smetteremo mai di ...

"Come sindacato - continua Capobianco - esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia dell'e proviamo un senso di impotenza terribile ". "Tutto ciò è inaccettabile e bisogna assolutamente ...Da una prima ricostruzione unmoldavo di 47 anni è precipitato dal tetto di una villetta mentre stava eseguendo dei lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto poco dopo. Sul caso ...(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Ancora una volta una caduta dall'alto, ancora una volta a chiederci e domandarci il perchè. Ancora una volta a fare i conti con la morte, ancora una volta in edilizia, dove no ...Un altro morto sul lavoro a Roma dove un operaio di 47 ani è morto a seguito della caduta del tetto di un’abitazione. L’operaio stava lavorando per conto di una ditta sul tetto di una villetta di via ...