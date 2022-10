Ligue 1 2022 2023 | una rete di Neymar stende il Marsiglia | il Psg vola a +3 sul secondo posto

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nel posticipo dell’undicesima giornata di, il Psg batte 1-0 ile fa suo “Le Classique”. Ai parigini basta unadi, servito da Mbappe al 45+1? e bravo a superare Pau Lopez. Nella ripresa Gigot lascia in 10 i suoi dopo aver rimediato un cartellino rosso per un’entrata sconsiderata su, ma ciò non cambia le sorti del match. Il Psg amministra il vantaggio e si gode tre punti preziosi. Grazie a questo successoinfatti a +6 sul, quarto, ed a +2 sul Lorient,. La stagione è ancora lunga, ma l’impressione è che anche quest’anno il Psg sarà artefice del suo destino. SportFace.

PARIGI (Francia) - Il Psg ringrazia il gol di Neymar nel recupero del primo tempo e batte 1 - 0 il Marsiglia nel Classique del Parco dei Principi valido per l' 11ª giornata di Ligue 1 : non riesce così a Tudor il tentativo di aggancio a Pochettino, che sale a 29 punti in vetta solitaria e che va a +6 sulla squadra del tecnico croato (che scivola al 4° posto). In ombra Alexi ......