La maestra che salvò un bambino grazie a Grey' s Anatomy | ' A me andò bene | i corsi siano obbligatori'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ha salvato la vita a un suo alunno , undi otto anni che stava soffocando,alla manovra di disostruzione. Che non aveva mai imparato a fare, ma che aveva visto in una scena della serie ...

Un colpo di fortuna, senza dubbio, ma anche la forza della disperazione e tanto coraggio,a Flavia Napolitano ,di una scuola primaria a Perugia, è valso un premio da parte dell'...... è la vicendaha visto coinvolti un bambino di otto annistava per soffocare per un boccone di merendina andato di traverso, a scuola, e la sua coraggiosanon conosceva la ...Salvo grazie a "Grey's Anatomy": è la vicenda che ha visto coinvolti un bambino di otto anni che stava per soffocare per un boccone di merendina andato di traverso, a scuola, e la sua coraggiosa maest ...