Juventus | le ultime sull'infortunio di Bremer | ecco quando ci saranno gli esami

(Di domenica 16 ottobre 2022) Domani ciglial JMedical per Gleison. Per il brasiliano, uscito a metà del derby della Mole, si sospetta uno stiramento...

Da quel momento appannamento per la formazione granata che ha subito due sconfitte contro... Nelletre sfide due sconfitte pesanti contro la Roma e Cagliari rispettivamente con lo score ...Sconfitte pesanti e 9 gol subiti nelletre uscite che non fanno felice, di certo, il tecnico che oggi ospiterà la rosa bianconera, in testa alla classifica.Primavera che, come già ..."Se seguiamo Allegri Certo. Penso che siano domande banali. Seguiamo l'allenatore. A tutti capita un periodo difficile ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, vincere e dobbiamo continuare ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus fornisce alcune interessanti statistiche riguardo il match che le Women giocheranno alle 14:30 contro la Sampdoria in Serie A femminile: " ...