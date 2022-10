“Gli steward del Napoli mi hanno tolto le stampelle durante Napoli-Ajax” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Glidelmile” la denuncia dell’associazione ‘La battaglia di Andrea’. La denuncia è l’ennesima che tira in ballo glidello stadio Maradona. In settimana anche noi dipiu avevamo pubblicato undove si mostravano alcuni diversamente abili che erano costretti a non vedere la partita. La sfida incriminata è sempre, in cui ci sono state molti disagi. Oggi ‘La battaglia di Andrea‘ associazione con sede ad Afragola fa sapere: “Abbiamo visto unche ritrae un uomo senza una gamba costretto a ...