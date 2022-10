Gf Vip 7 | dopo Amaurys Perez anche Luca Salatino a rischio squalifica per bestemmia? Il web si divide

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 ottobre 2022)è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Gf Vip 7. Nella vicenda di Marco Bellavia si è distinto, insieme ad Antonella Fiordelisi e George Ciupilan, per aver mostrato solidarietà al compagno d’avventura. Nelle ultime oresi è però reso protagonista di un’imprecazione che ha diviso il web. Alcuni concorrenti hanno iniziato a mangiare senza aspettare gli altri, mandando su tutte le furieche ha esclamato “Aspetta un attimo, ma stiamo mangiando porco p**”. L’ex tronista si è fermato in tempo ed è stato ripresoda George e Charlie Gnocchi. Il web si è subito diviso. Molti hanno invocato lacome avvenne per Denis Dosio, altri invece hanno difeso, affermando che non ha completato la frase: Oooo ...