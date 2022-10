Formula 1 | Max Verstappen spaventa il circus | annuncio scioccante

(Di domenica 16 ottobre 2022)1, Maxha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti: l’olandeseilcon parole molto forti. Maxè stato il protagonista indiscusso del Mondiale 2022 di1. L’olandese, dopo un bruttissimo inizio (2 ritiri nelle prime tre gare) ha trovato la verve e la forza per rimontare e per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Verstappen ha recentemente blindato in maniera aritmetica il suo secondo titolo iridato consecutivo in1. Un risultato storico che pone l'olandese, a soli 25 anni, in una élite assoluta. ...... Arthur il più piccolo), Charles viene spinto all'automobilismo da papà Hervé, ex pilota di... È coetaneo diVerstappen, l'olandese è più grande di una manciata di giorni: si sono sfidati in ...L'ex campione Mika Hakkinen si è sbilanciato sul futuro di Verstappen dichiarando di vederlo lontano dalla Red Bull in futuro.La Red Bull ha festeggiato a Suzuka il secondo titolo piloti consecutivo di Max Verstappen, e si prepara a conquistare anche quello dei costruttori. Nonostante le recenti polemiche legate al budget ca ...