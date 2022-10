Firenze Atp 250 | vince | come da pronostico | Auger Aliassime Nardella chiede che l’anno prossimo ci sia il bis del torneo

... abbiamo bloccato la fornitura dell'azienda che aveva il campo a. Siamo riusciti nella ... Noi abbiamo mandato all'le schede tecniche del campo e abbiamo avuto l'ok quindi non abbiamo fatto ...Nel pieno rispetto del pronostico Felix Auger - Aliassime ha conquistato il torneo250 dibattendo in finale lo statunitense J. J. Wolf per 6 - 4, 6 - 4. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (tutto esaurito come dalla sessione serale di mercoledì), il canadese ha ...Nel pieno rispetto del pronostico Felix Auger-Aliassime ha conquistato il torneo Atp 250 di Firenze battendo in finale lo statunitense J.J. Wolf per 6-4, 6-4 ...'Abbiamo tante cose da fare, vedo un futuro pieno di prospettive nel tennis e nel padel. E magari in qualcos'altro ma ne parleremo nei prossimi ...