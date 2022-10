Cade dalle scale di casa a Rocca di Papa | bambino di 10 anni gravemente ferito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tragedia sfiorata adiin questa domenica 16 ottobre, dove undi dieciè cadutoed è rimasto. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi intorno alle 12:00.di: bimbo di 10precipitaUn incidente domestico che ha fatto pensare al peggio. Ildi dieciè precipitato giùnella sua abitazione in via Molara adi. Tempestivo l’intervento dei sanitari, che lo hanno immobilizzato e caricato sull’ambulanza per essere trasportato d’urgenza al Pronto ...