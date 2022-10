Allarme contaminazione | Dispense in cucina | stai correndo un grave pericolo

Leggi su direttanews

(Di domenica 16 ottobre 2022) Attenzione alla pulizia delledella: a volte si trascurano ma si insidiano proprio lì problemi poco conosciuti. Dispensa(Pixabay)Uno dei luoghi più trascurati delle cucine italiane, sono sicuramente le. Soprattutto quelle più in alto, oppure gli stipetti nei quali riponiamo i prodotti che utilizziamo con poca frequenza. In effetti si pensa sempre che essendo dei luoghi dove riponiamo scatole e prodotti che verranno consumati in un periodo più o meno breve, non meritano poi così tante attenzioni, ma la verità è un’altra. Lesono luoghi nei quali il cibo rimane fermo, al buio, per lungo tempo. Inoltre c’è anche considerare la variabile briciole: se si pensa alla dispensa dei biscotti, oppure a quella della pasta, i rischi sono veramente tanti, perché nel tempo le ...