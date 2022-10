Vangelo di oggi 15 Ottobre 2022 | Lc 12 | 8-12 | Video Commento

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi sabato 15, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio”. “Può capitare che una forte invidia per la bontà e per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c’è un vero L'articolodi15: Lc 12,8-12proviene da La Luce di Maria.

...Francesco alla Chiesa del Salvador impegnata contro l'ingiustizia ricordando nell'udienza di... contro tutto ciò che ci allontana dalla dignità umana e dalla predicazione del". Il Papa ha ...No,, guardando il futuro. Infine dice il racconto 'mentre stava compiendosi il giorno ... che abita in noi, protegge dall'invecchiamento interiore, ci rende coraggiosi per portare ila ..."Tra la carne e il cielo", del violinista performer Valentino Corvino, con la partecipazione dell'attrice Iaia Forte e del Sonoracorda Ensemble, dove la musica di Bach incontra le immagini di Pasolini ...Carlo Acutis, chi è il primo millennial divenuto beato e quali sono stati i miracoli che ha compiuto in vita e anche dopo la morte ...