Tennis | Wta Cluj-Napoca | Paolini in finale

(Di sabato 15 ottobre 2022), 15 ott. -(Adnkronos) - Jasminevola inal torneo Wta 250 di(veloce indoor, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 78 del mondo, supera la cinese Xiyu Wang, numero 59 del ranking Wta e 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in due ore e 28 minuti. Domani sfiderà per il titolo la russa Anna Blinkova, numero 138 del mondo.

Ha infatti raggiunto la finale al125 di Valencia, equivalente di un Challenger, e in tre tornei ITF: a Palm Harbor, Charlottesville e Charleston. Paolini - Wang, la cronaca della semifinale ...Un anno dopo la prima (e unica) volta, Jasmine Paolini torna in finale nel circuito. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana ha centrato la qualificazione al Transylvania Open, torneo250 in corso sui campi in cemento indoor a Cluj - Napoca , in Romania. Paolini ha battuto in semifinale la cinese Xiyu Wang , n. 59 al mondo e testa di serie n. 7, dopo una lotta di quasi 2 ore e ...