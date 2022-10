Stuprava la figlia di due anni e inviava i video ai pedofili | arrestato 33enne italiano

Leggi su tpi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Violentava ladi due, riprendeva tutto con il telefonino e poile immagini a una rete mondiale di: undi Roma è statonelle scorse ore in un’operazione condotta dalla polizia postale di Milano e Roma. Il “papà orco” è finito in manette per violenza sessuale aggravata ai ddi sua, detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e per adescamento di minorenne. L’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare e informatica eseguita dagli investigatori milanesi con il supporto del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma. La perquisizione e l’arresto dell’uomo hanno rappresentato ...