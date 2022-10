Settimana della Musica Sacra | stasera la prima con Mozart | ma è già sold out per tutta la rassegna

(Di sabato 15 ottobre 2022) MONREALE – Sta riscuotendo grande riscontro di pubblico ladigiunta alla 64esima edizione che prenderà il via questa sera al Duomo di Monreale. Tutte le 9 serate, l’ultima il 23 ottobre, sono giàout. Nessun posto è più prenotabile sulla piattaforma www.eventbrite.it. Si comincia questa sera con due capolavori del genio salisburghese Wolfgang Amadeus. Saranno proposti il mottetto per soprano e orchestra Exultate, jubilate e l’ultimo capolavoro, il Requiem in re minore per soli, coro e orchestra KV 626. Per questa imponente inaugurazione l’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Matthew Halls, si avvarrà del Coro del Teatro Massimo di Palermo, istruito da Salvatore Puntuto, e di un cast di solisti di prim’ordine: Damiana Mizzi (soprano), Daniela Barcellona ...

...Meloni premier in pectore (per la terzaconsecutiva). Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari , direttore generale di Lab21.01, il gradimentoleader ...DIRETTA TRIESTE VENEZIA SITUAZIONE E CONTESTO Nel presentare la diretta di Trieste Venezia bisogna anche dire che la Reyer ha fatto il suo esordio in Eurocup nel corso: le cose non ...Tu sì que vales 2022, diretta e concorrenti quinta puntata: nuovi talenti sul palco per conquistare la giuria e regalare siparietti con Belen Rodriguez.Il senatore di Italia Viva attacca il sindaco di Firenze Nardella per le troppe contravvenzioni, a suo dire fatte anche se si supera di un solo km il limite di velocità ...