Serie C girone C ottava giornata cade sul terreno dello Zaccheria la capolista dopo otto risultati utili consecutivi Foggia torna al successo dopo tre sconfitte consecutive

(Di sabato 15 ottobre 2022)1 Crotone 0 Marcatori: 51° Vuthaj(4-3-1-2): Nobili, Garattoni, Rizzo, Malomo, Sciacca, Frigerio, Petermann, Di Noia (Chierico), Nicolao, D’ursi, Vuthai (Tonin). All. Gallo Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (Crialese), Petriccione, Carraro (Awua-Bernard), Tribuzzi (Vitale), Chiricò, Gomez (Tumminello), Kargbo. All. Lerda Arbitro: Alessandro Di Graci di Como Assistenti: Nicola Tivello di Rovigo Quarto uomo a bordo campo: Gianluca Grasso di Ariano Ammoniti: Cuomo, Frigerio, Tribuzzi, Di Noia, Petriccione, Malomo Angoli: 4 a 1 per ilRecupero: 5 e 5 minuti Era considerata la trasferta più difficile fin qui disputate dal Crotone dovendo affrontare unpenultimo in classifica ma deciso a mettere fine ai continui...

Tuttocampo

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Pescara travolge la Fidelis Andria e aggancia il Crotone, che perde la prima partita della stagione (che vale di conseguenza la prima ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l'ottava giornata del campionato diC 2022 - 2023 TARANTO - Sabato 15 ottobre 2022 allo stadio Erasmo Iacovone andrà in scena Taranto - ... Risultati Calcio a 5 Dilettanti Serie D Siracusa - Girone B - Sicilia StatoQuotidiano.it Foggia, 15 Ottobre 2022. Il Foggia che non ti aspetti, nell’ottava giornata del campionato di calcio di serie C, girone C batte la capolista Crotone 1-0, al termine di un match cond ...Se l’appetito vien mangiando, è imperativo avere sempre più fame. Green Basket Palermo prepara la seconda trasferta stagionale in Serie B Old Wild West, con i biancoverdi di ...