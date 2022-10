Sequestrati nel Napoletano 155 kg di fuochi pirotecnici

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di articolia Melito di Napoli dove hanno rinvenuto 289 pezzi did’artificio, per un peso lordo di circa 5 quintali. Il gestore, un 52enne di Mugnano di Napoli con precedenti di polizia, era sprovvisto della necessaria licenza prefettizia ed è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, mentre il materiale è stato sequestrato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

