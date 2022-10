MotoGP | GP Australia 2022 Fulmine Jorge Martin | la pole è sua! 3° Francesco Bagnaia | 5° Fabio Quartararo

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’dicominciano nel contesto più caratteristico di Phillip Island. Pista asciutta, ma colonnina di mercurio a restare attorno ai 15°C. Peraltro, a differenza di ieri, il cielo è nuvoloso. Di conseguenza l’asfalto non viene neppure scaldato dai raggi del Sole, rendendo l’aderenza e la gestione degli pneumatici ancor più complicati di quanto non lo siano già d’abitudine. Q1 – I nomi più altisonanti costretti a passare per la fase preliminare sono quelli di Enea Bastianini e Johann Zarco. Il francese riesce a guadagnare accesso al Q2, firmando il miglior tempo della sessione, mentre il riminese risulta inizialmente escluso per 38 millesimi, battuto da Alex Rins. Il portacolori del Team Gresini potrebbe recriminare per essere stato infastidito da Miguel Oliveira nel suo ultimo tentativo, che però viene ...