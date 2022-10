Metropolitana di Napoli | è arrivata la notizia che si attendeva da più di un anno

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLache sida oltre unper ladi, finalmente è giunta: l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza (Ansfisa) ha rilasciato il nullaosta tecnico alla messa in esercizio al primo dei nuovo treni sulla Linea 1 dellacittadina. La procedura di collaudo era stata interrotta nel luglio 2021 per un incidente, ed era stata ripresa nello scorso febbraio dopo una complessa istruttoria tecnica avviata dall’attuale amministrazione comunale. Negli ultimi mesi, al fine di ottenere il nullaosta sono stati effettuati numerosi interventi sulla infrastruttura, lungo la linea quindi, e sui sistemi di segnalamento e controllo. Sul treno sono state effettuate tutte le prove statiche e dinamiche previste dalla legge, tutte ...

...per la mobilità a'. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza (Ansfisa) ha rilasciato il nullaosta tecnico alla messa in esercizio al primo dei nuovo treni sulla Linea 1 della...I nuovi convogli sono stati acquistati in Spagna: già disponibili 19 mezzi di cui 10 in deposito in ...Il sindaco: «Miglioriamo i collegamenti del trasporto metropolitano». Il ministro Giovannini: «Più efficienza, sicurezza e accessibilità»