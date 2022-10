Medico ed ex sindaco di Pompei abusava delle pazienti Il giudice | Per un anno niente visite a donne

(Di sabato 15 ottobre 2022) Avrebbe abusato di alcune sue: per questo motivo un cardiologo (exdi) è stato inibito dall’effettuare la propria professione conper i prossimi dodici mesi. È il senso del provvedimento che gli agenti del commissariato di polizia di(Napoli), su delega della Procura di Torre Annunziata, heseguito. L’ordinanza, applicativa della misura interdittiva della professione medica è stata emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un cardiologo della locale Asl. L’uomo è accusato di violenza sessuale continuata: per lui è scattato il divieto di esercitare la professione medica per la durata di unnei confronti didi sesso femminile. Le indagini sono partite ...

... consigliere regionale del Psd'Az ed exdi Buddusò. L'inchiesta riguarda la vendita di una ... Satta - in manette insieme all'ex consigliere comunale di Cagliari, Anselmo Piras , e al...... cultura, arte e gusto", che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia edi ...riduce ad una semplice sagra ma che prova ad essere un progetto di excursus anche a livello-...Per un anno non potrà avere pazienti donne perché ne avrebbe molestate almeno sette, durante visite mediche ritenute “spinte”. Visite per così dire fuori ...(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 14 OTT - Screening gratuiti in biblioteca per combattere il tumore al seno. Sino al 31 ottobre torna a Quartu l'iniziativa "Ottobre in Rosa" organizzata dall'amministrazion ...