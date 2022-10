Le pagelle del Benevento – Leverbe un disastro | male gli esterni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilperde al Vigorito contro la Ternana subendo una tremenda rimonta. Ledei giallorossi. Paleari 5: Due ottimi interventi sull’uno a zero ma ha ampie responsabilità sull’azione del gol che avvia la rimonta degli umbri.4: Lento e prevedibile. Difettosa la comunicazione con i compagni, prova un’incomprensibile veronica e consegna di fatto il pareggio agli avversari. Capellini 5: Scherza col fuoco quando Raul Moro lo punta, cancella un buon primo tempo con una ripresa da censurare. Pastina 6: Per la seconda gara di fila è il migliore del pacchetto arretrato. Legge bene le situazioni difensive e non figura tra i colpevoli sui gol incassati. Improta 5: Spinge poco sulla corsia di competenza e quando gli capita l’occasione giusta ci mette poca ...

(Dal 14' st Colpani 6 : aggiunge dinamismo e imprevedibilità alla manovra offensivaMonza). Caprari 5,5 : cerca spesso l'uno contro uno, ma per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare ...Henderson 5,5 : schierato come play davanti la difesa, non riesce ad iutiere la squadra a superare la prima pressioneMonza. (Dal 33' st Marin sv ) Bandinelli 6 : la solita generosità nei due ...Una prova straordinaria di grinta, testa e cuore da parte di tutto il gruppo rossoverde al Vigorito: ecco i voti di Calciofere.it IANNARILLI 6: Sfortunato sul primo gol del Benevento, quando il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...