“Hai perso!” | stangata per Manuel Bortuzzo | gli sbatte la porta in faccia FOTO

Leggi su ck12

(Di sabato 15 ottobre 2022) Brutta batosta per l’ex vippone, che si vede recapitare a mezzo social un messaggio durissimo da una persona a lui molto cara.per- Screenshot YoutubeBrutta sorpresa per, che in queste ultime ore si è visto recapitare un messaggio via social che suona come una vera e propria. La vita sentimentale dell’ex vippone subisce un altro duro colpo. Gli amori del giovane nuotatore si sono meritati le prime pagine delle riviste di gossip. Prima ha tenuto banco la relazione nata tra lui e la principessina Lulù Selassiè, relazione nata durante la passata edizione del Grande Fratello VIp. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della rottura. Quindi, a distanza di ...