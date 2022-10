“Festa Del Cinema di Roma 2022” | nel programma del 15 ottobre Luc Besson e Matilda De Angelis

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ladeldientra nel primo weekend dizione: oggi sabato 15, la sezione Grand Public ospiterà quattro titoli e tra gli ospiti spicca Lucche sarà il protagonista del debutto di “Absolute Beginners”. Il cineasta sarà ospite delladelalle ore 16.30 presso la Sala Sinopoli per raccontare la sua prima esperienza dietro la macchina da presa, avvenuta con la regia del film post-apocalittico La Dernier combat (1983). Il lungometraggio, di straordinario impatto visivo, girato in bianco e nero e inscope, inaugura la collaborazione del regista con l’attore Jean Reno e il compositore Éric Serra.Deldi ...

... e non è una sorpresa che anche l'avvicinarsi delladi Halloween si faccia sentire nella ... Ma Netflix porterà molte altre sorprese e tra queste il sequelfortunato film con Millie Bobby Brown,...Ad Alice nella Città, nell'ambito dellaCinema di Roma , abbiamo avuto modo di incontrare Claudia Gerini e Brando Quilici , rispettivamente interprete e regista di Il ragazzo e la tigre , un piccolo epico film di avventura , che ...La Festa del Cinema di Roma di quest’anno ha in James Ivory forse l’ospite più illustre. Il regista novantaquattrenne, che qui è stato premiato nel corso della serata di apertura, è una vera icona ...Sabato pomeriggio la tredicesima edizione dedicata ai bambini Annullata per maltempo l’ultimo fine settimana di settembre, torna questo weekend la festa dell’uva a Pianoscarano insieme al Palio delle ...