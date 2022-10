Eye-tracking | vendita dati e controllo sociale | il Metaverso tra potenzialità e lati oscuri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott – Ilsi prospetta essere uno dei progetti più interessanti e allo stesso tempo discutibili del prossimo futuro, sono diversi gli aspetti positivi e le altrettante problematiche che si attribuiscono alla creazione di una realtà virtuale, soprattutto quando è gestita da una società privata come Meta, proprietà di Mark Zuckerberg. Come segnalato dal sito specialistico Gizmodo, Meta potrebbe usare il cosiddetto “eye-”, ovvero il tracciamento degli occhi per capire quali pubblicità vengono guardate, così da mostrarne altre simili. Quali rischi per ilMeta ha informato che l’accettazione di condivisione di questiaggiuntivi servirà per aiutare la società stessa a “personalizzare le vari esperienze nele migliorare Meta Quest Pro”, il nuovo visore ...